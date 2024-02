Chocolate está mais caro. Dia de São Valentim também

Os preços do açúcar, cacau e manteiga têm estado a subir nos mercados internacionais, o que encarece as guloseimas em todo o mundo. As fabricantes veem-se obrigadas a subir os preços e já estão a sentir, com isso, alguma quebra nos volumes de vendas.

Preços da manteiga, açúcar e cacau sobem com a crise climática









