Clube de elite dos diamantes está a desmoronar-se

No mundo do comércio de diamantes, fazer parte do grupo de compradores de elite da De Beers é considerado essencial para alcançar sucesso e ganhar dinheiro. Agora, já não é tão fácil.

É um dos clubes mais exclusivos do mundo, chamado ao longo dos anos como "Syndicate", "Central Selling Organization" e ‘Diamond Trading Company".

Durante mais de um século, a De Beers vendeu a maior parte dos seus diamantes brutos para um número seleto de clientes, uma lista que diz quem é quem no obscuro mundo do comércio de pedras preciosas. A Tiffany & Co., Graff Diamonds e Signet Jewellers possuem filiais neste grupo, garantindo uma oferta constante de gemas com o pedigree de serem examinadas pela De Beers.

No mundo do comércio de diamantes, fazer parte do grupo de compradores de elite da De Beers é considerado essencial para alcançar sucesso e ganhar dinheiro. Agora, já não é tão fácil.





A De Beers vende as suas pedras preciosas em 10 ofertas por ano em Gaborone, capital de Botswana, e os compradores - conhecidos como "sightholders" - aceitam o preço e as quantidades que lhes são oferecidas. Este sistema teve início na década de 90 e foi pensado para beneficiar tanto a mineira vendedora como o cliente, que recebe os diamantes com uma taxa de desconto.

Mas o desconto foi diminuindo. Nalguns casos, os preços saíram mais altos do que a taxa de negociação vigente, forçando os clientes a vender com prejuízo. Alguns sightholders estão agora a enfrentar dificuldades para ganhar dinheiro com um negócio que já foi altamente rentável.

Há dois problemas no setor de diamantes. As vendas de joias de alta qualidade estão estagnadas, já que outras ofertas de luxo, como sapatos, bolsas e férias em resorts estão a fazer concorrência. Empresas que comercializam diamantes também têm mais dificuldade em encontrar financiamento, porque os bancos estão a abandonar o setor depois de serem afetados por fraudes e empréstimos que não foram reembolsados.

"Não é um momento fácil, não vou fingir que é e não vou fingir para meus clientes que é", disse o presidente da De Beers, Bruce Cleaver. O gestor argumenta que a procura continua sólida e que os millennials vão querer ter diamantes tal como os seus pais e avós.



Relação tensa

A De Beers diz que também está gastar mais em marketing e a melhorar a cadeia de fornecimentos, no âmbito dos esforços para mostrar que os diamantes não estão a alimentar conflitos ou abusos dos direitos humanos.

Ainda assim, a relação entre a De Beers e seus sightholders agora é tensa, já que a empresa mantém os preços altos mesmo que isso signifique vender menos pedras.

É uma transformação para um setor onde ser um dos compradores escolhidos era considerado a maior conquista. Tornar-se um sightholder era algo tão cobiçado que algumas das coleções de arte da De Beers, que decoram os corredores da sua sede perto da Trafalgar’s Square, em Londres, incluem obras de David Hockney e Damien Hirst - presentes de clientes que esperavam agradar a companhia mineira.

Numa entrevista ao Financial Times em 2015, Laurence Graff, presidente da Graff, dizia que "quem quiser ter sucesso com diamantes, tem de estar o mais próximo possível" da De Beers.

Uma constatação que agora é menos verdadeira. Para os cerca de 80 compradores que operam na Bélgica, Israel, Índia e outros países, as margens de lucro na negociação de diamantes ficaram mais magras ou desapareceram. Muitos sightholders frustrados estão a recusar comprar aos preços atuais.

É impossível saber quanto estão a perder alguns clientes destas empresas. Para as retalhistas, como a Graff e a Tiffany, negociar e polir diamantes é apenas uma pequena parte do seu negócio e por isso são menos afetadas.



Para as muitas empresas especializadas neste segmento, os problemas têm sido de maior dimensão. Algumas já abandonaram o negócio de transação de diamantes e a Eurostar Diamonds, antes uma das maiores compradoras de diamantes em bruto, declarou falência no início deste ano.