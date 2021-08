Como o ouro perdeu 60 dólares em poucos minutos

Os bons números do emprego nos EUA desencadearam um selloff do ouro e da prata, com a maior convicção de que a Fed poderá começar a retirar estímulos. Os feriados na Ásia não ajudaram, mas foi nesse lado do Atlântico que se protagonizou um “crash” inesperado.

