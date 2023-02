Compra de ouro por bancos centrais atinge máximos de 1967

Partilhar artigo



Os bancos centrais compraram 1.136 toneladas de ouro com um montante de cerca de 70 mil milhões de dólares o ano passado, como não era visto desde 1967, de acordo com dados do Conselho Mundial do Ouro (WGC, na sigla inglesa).



Estas compras jumbo por parte das autoridades monetárias elevou a procura global de ouro em 2022 para um total de 4.741 toneladas, um aumento homólogo de 18%, alcançando máximos de 2011.