Dubai pretende criar maior refinaria e armazém de metais preciosos do Golfo

O Dubai Multi Commodities Center (DMCC), um centro para o comércio mundial de mercadorias, anunciou quarta-feira que pretende criar a maior instalação de refinação e armazenamento de metais preciosos no Golfo Pérsico, com tecnologia 'blockchain' (cadeia de blocos)."A instalação vai refinar e armazenar metais precisos como ouro, prata, platina, paládio e ródio, que vão ser 'tokenizados' em goldexchange.com", segundo um comunicado di DMCC.Um 'token' é um dispositivo eletrónico de segurança para operações na internet, como é o caso das bancárias.O DMCC acrescentou que a página na internet é "uma plataforma de comércio segura" e que vai "proporcionar acesso a ativos financeiros na forma de moedas estáveis, como GoldCoin, SilverCoin, PlatinumCoin, PalladiumCoin e RhodiumCoin".A instalação vai ficar no distrito financeiro de Jumeirah Lakes Towers, no Dubai.Depois de acabadas as obras, no último trimestre de 2022, vai ficar disponível um registo descentralizado de todas as transações, o que permitirá rastear todos os metais preciosos que se refinem e vendam internacionalmente a mais de 150 países."Acreditamos que em 2025 todas as refinarias e instalações de armazenamento de metais preciosos vão estar na cadeia de blocos, o que nos vai permitir liderar o caminho", assinalou no texto o director de operações da REIT Development, Mike De Vries, que vai construir a refinaria e o armazém.O setor do ouro, da joalharia, das pérolas e das pedras preciosas nos Emirados Árabes Unidos está com um forte crescimento, segundo um relatório da Autoridade Federal das Alfândegas sobre o comércio externo de ouro.Em 2016, segundo o documento, os Emirados importaram ouro na importância de 39 mil milhões de dólares (32 mil milhões de euros), exportaram 21 mil milhões e reexportaram sete mil milhões.