Gasóleo desce 2 cêntimos mas gasolina sobe 2,5 na próxima semana

A partir da próxima segunda-feira, 3 de abril, os preços da gasolina e do gasóleo vão manter um comportamento diferenciado, com o gasóleo a descer e a gasolina a subir, revelou fonte do setor ao Negócios.Assim, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas de combustível à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), quem for abastecer deverá pagar 1,487 euros por litro de gasóleo simples e 1,672 euros por litro de gasolina simples 95.

Contudo, esta sexta-feira deve ser feita uma nova revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis. Em março, o efeito do mecanismo de compensação aplicado resultou numa redução do desconto no ISP de 1,9 cêntimos no gasóleo e de 0,9 cêntimos na gasolina, em relação a fevereiro.Os preços do crude recuam esta sexta-feira 0,8% para os 78,64 dólares por barril, num mês com o desempenho mais fraco desde novembro. Em termos semanais, o brent subiu quase 5% esta semana.