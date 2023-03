Mais de 1,5 mil milhões de dólares em cobre e cobalto presos no Congo

Incidente pode levar a volatilidade nos preços internacionais, sobretudo no caso do cobalto. As elevadas quantidades destes metais - cerca de 120 mil toneladas de cobre e 12,500 toneladas de cobalto - são da propriedade da chinesa CMOC Group.

Mais de 1,5 mil milhões de dólares em cobre e cobalto presos no Congo









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Mais de 1,5 mil milhões de dólares em cobre e cobalto presos no Congo O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar