Preço do lítio já duplicou este ano

É usado como estabilizador do humor, mas o seu maior cliente é o setor automóvel, com as baterias para os veículos elétricos no topo do consumo. Sobe 108% desde janeiro, mas em 2023 pode corrigir.

Preço do lítio já duplicou este ano









