Trigo cede com mira na recessão. Mas preços ainda fervilham

Apesar da queda dos últimos dias, este cereal ganha quase 20% no total do ano. Por cá, o preço do pão subiu 15% em agosto, face ao período homólogo.

Trigo cede com mira na recessão. Mas preços ainda fervilham









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Trigo cede com mira na recessão. Mas preços ainda fervilham O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar