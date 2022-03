Alívio no preço do barril de petróleo vai durar?

Crude e ouro afundaram com a perspetiva de recuo no confronto armado entre Rússia e Ucrânia. As reações iniciais poderão, no entanto, não durar já que o impacto da guerra nas economias europeias e na inflação deverá prolongar-se, mesmo que os dois países cheguem a um acordo de paz.

Alívio no preço do barril de petróleo vai durar?









