Brent pode subir até aos 70 dólares por barril no próximo ano

Os analisas mais optimistas consultados pela Bloomberg estimam que o preço do "ouro negro" pode mesmo alcançar os 78 dólares no próximo ano. Actualmente, o Brent está a negociar perto dos 53 dólares.

Os maiores bancos mundiais estimam uma recuperação dos preços do petróleo no próximo ano. De acordo com os analistas consultados pela Bloomberg, as cotações do Brent vão subir para os 70 dólares, por considerarem que os receios em torno de uma recessão global no mercado petrolífero não são sustentados.

Esta valorização dos preços do petróleo negociados em Londres, e que servem de referência para as importações nacionais, representa uma subida de 76% em comparação com a cotação actual. O Brent está a subir 2,17% para 53,29 dólares por barril. Isto ao mesmo tempo que o WTI, negociado em Nova Iorque, valoriza 2,73% para 45,83 dólares.