OPEP+ prevê um crescente excesso de petróleo em 2022

Os peritos antecipam que o excesso será de 1,7 milhões de barris por dia em média em 2022, em comparação com um défice de 1,2 milhões de barris em 2021, segundo o relatório, divulgado pela agência oficial TASS no mesmo dia em que decorre uma reunião em formato virtual da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).De acordo com o cenário base, que tem em conta as últimas decisões da OPEP+ (OPEP e 10 países aliados) -- subir a oferta em 400.000 barris por dia até setembro de 2022 -- e o anúncio dos Estados Unidos de utilizar 50 milhões de barris das suas reservas estratégicas, o excesso na oferta será de 2 milhões de barris por dia em janeiro, 3,4 milhões em fevereiro e 3,8 milhões em março.O comité técnico da OPEP+ reviu em baixa as suas previsões de procura de petróleo para este ano, com 96,4 milhões de barris diários.Para 2022, as projeções mantêm-se em 100,6 milhões de barris por dia, segundo o documento divulgado hoje.Os peritos da aliança, que se reúne de novo na quinta-feira, consideram que só dentro de duas semanas será possível avaliar plenamente o impacto da nova variante do coronavírus na procura.