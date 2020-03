Petróleo afunda quase 6% com Rússia a rejeitar novos cortes na produção

As cotações de petróleo estão a cair a pique enquanto o cartel dos grandes exportadores de petróleo está a enfrentar a oposição da aliada Rússia em relação à implementação de cortes adicionais na produção. Sem o aval do gigante de leste, nenhum país deverá reduzir os respetivos níveis.





O barril de Brent está a desvalorizar 4,42% para os 47,78 dólares e já chegou mesmo a cair 5,94% para os 47,02 dólares, marcando um mínimo de julho de 2017. As perdas desta sexta-feira, 6 de março, ditam a segunda semana de quedas consecutivas: a matéria-prima já desvalorizou 5,32% no acumulado dos últimos cinco dias, uma quebra ainda assim inferior à descida de 13,64% registada na semana anterior, a pior desde a crise financeira de 2008. Desde o início do ano, o "ouro negro" já cai quase 28%.