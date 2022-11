Rússia já perdeu 90% do mercado europeu de petróleo desde as sanções

Partilhar artigo



A cerca de duas semanas de entrar em vigor o novo pacote de sanções da União Europeia, a Rússia já perdeu mais de 90% da sua presença no mercado dos países do norte do bloco europeu, segundo as contas da Bloomberg.



A Rússia exportou apenas 95 mil barris de crude por dia para Roterdão, durante as quatro semanas que terminaram a 18 de novembro, abaixo dos 1,2 milhões de barris por dia enviados para todo os portos da regiã...