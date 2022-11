Superpetroleiros estão a encher. Porque há tanto crude armazenado no mar?

Quando os EUA deixarem de vender crude das suas reservas estratégicas, o bloqueio europeu à importação de crude russo entrar em vigor e o consumo aumentar, especialmente por força do inverno, muito deste crude no mar escoará para armazéns em terra. Mas os petroleiros não ficarão vazios, pois Moscovo vai precisar de alterar rotas e contará com a via marítima para fazer chegar o seu crude aos importadores.

