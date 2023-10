“Temos de atuar” se guerra em Israel trouxer aumento do preço do petróleo

O ministro da Economia e do Mar admite que se a guerra entre Israel e o Hamas se alastrar, pode haver impacto no preço do petróleo. Mas garante que nesse cenário está pronto a atuar.

