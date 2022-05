"Verão vai ser muito difícil". AIE alerta para risco de crise petrolífera gerar recessão

O risco de recessão global está à vista, pelo que é necessário trabalhar já para estacar o disparo da cotação do petróleo. O alerta foi dado pelo diretor executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, em entrevista à Bloomberg TV, à margem do Fórum Económico Mundial, que decorre em Davos.

"Se agora não contribuirmos positivamente, os preços vão continuar a subir e o mercado ficará mais volátil, o que implica um grande risco de recessão para a economia global", sublinhou Fatih Birol. O diretor executivo da AIE lembrou ainda que "este verão vai ser difícil dado que, como sabemos, nesta altura a procura por petróleo aumenta".





Leia Também AIE volta a baixar projeções para procura global de petróleo em 2022

O economista turco recordou que o mercado está atento à crise de covid-19 na China, já que uma vez que os confinamentos em alguns centros importantes como Xangai e Pequim terminem, tal pressionará ainda mais a oferta.

Já sobre a guerra na Ucrânia, o líder da AIE frisou que caso a União Europeia (UE) avance com um embargo ao petróleo russo "não irá ser fácil para os mercados globais" da matéria-prima. A Comissão Europeia propôs que a UE deixe de importar petróleo e derivados russos até ao final deste ano, medida que tem sido bloqueada pela Hungria.

Assim e perante esta crise, Fatih Birol pediu aos produtores de petróleo de ajam de forma responsável, de maneira a conter a escalada de preços.





Durante a sessão desta segunda-feira o petróleo valoriza no mercado internacional, motivado sobretudo pela queda do dólar – que torna as matérias-primas denominadas no "green cash" mais baratas.

Leia Também AIE revê em baixa procura mundial de petróleo para este ano

O West Texas Intermediate, negociado em Nova Iorque, soma 0,92% para 111,30 dólares. Já o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, ganha 1,06% para 113,74 dólares.