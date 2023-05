Euro valoriza face ao dólar. Juros aliviam na Zona Euro

07h50

Europa aponta para arranque na linha d'água. Ásia fecha mista

As bolsas europeias apontam para um arranque na linha d'água, num dia em que serão divulgados dados que permitem avaliar a saúde da economia da região.



É esta terça-feira conhecida a estimativa rápida do PIB na Zona Euro, assim como dados do comércio internacional de bens em março.



Na Ásia, a negociação fechou mista, com os índices japoneses a terem o melhor desempenho, impulsionados pela perspetiva de que a terceira maior economia do mundo, o Japão, irá conseguir superar os pares. Já as bolsas chinesas deslizaram, num dia em que foram divulgados novos dados económicos. Tanto a produção industrial, como as vendas a retalho em abril ficaram abaixo das estimativas dos analistas, tendo o primeiro índice registado um crescimento homólogo de 5,6% e o segundo de 18,4%.



Na China, Xangai cedeu 0,63% e em Hong Kong, o Hang Seng recuou 0,19%. Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 0,04% e no Japão, o Topix valorizou 0,58% e o Nikkei somou 0,73%.



Os investidores vão estar atentos aos desenvolvimentos do encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, que tem como foco o limite da dívida federal. A Secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertou no início do mês que o país poderá entrar em incumprimento a 1 de junho.