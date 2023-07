Dados económicos mais fracos não travam bolsas europeias. Juros agravam-se

09h43

Dados económicos mais fracos não travam bolsas europeias

As bolsas europeias abriram maioritariamente no verde, numa altura em que os investidores digerem os mais recentes dados económicos e se preparam para mais uma época de resultados.



Dados divulgados na segunda-feira mostram que a atividade industrial está a abrandar, tanto na Zona Euro como nos Estados Unidos. Esta terça-feira foram também conhecidos dados na Alemanha, que viu as exportações recuarem em maio, contudo, os investidores parecem manter o otimismo, com as bolsas a negociarem com ganhos - embora mais moderados.



O Stoxx 600, referência para a região, sobe 0,17% para 461,77 pontos, com o setor do imobiliário a ser o que mais sobe (1,09%). Já o setor dos recursos naturais é o que mais cede.



Entre as principais movimentações, a ASML é a que mais contribui para os ganhos do índice, com uma subida de 1,02%. A fabricante de semicondutores valoriza num dia em que a China anunciou que a partir de 1 de agosto não será possível exportar gálio ou germânio ou mais de uma dezena de derivados dos dois metais - fundamentais para o fabrico de semicondutores - sem pedir uma autorização específica às autoridades.



Nas principais praças europeias, o alemão Dax sobe 0,10%, o francês CAC-40 cresce 0,15%, o italiano FTSE Mib valoriza 0,16%, o britânica FTSE 100 avança 0,03% e o Aex, em Amesterdão, soma 0,47%. Já o espanhol Ibex 35 cede 0,09%.



As bolsas norte-americanas estão hoje encerradas, devido ao feriado do Dia da Independência, o que deverá levar a um menor volume de negociação nos mercados.