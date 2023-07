China restringe exportação de metais para chips. Empresas correm a assegurar fornecimento

é o de "proteger a segurança e os interesses" da China, sendo necessária uma aprovação específica das autoridades para os metais serem vendidos, já a partir do dia 1 de agosto.

A China é o maior produtor mundial de ambos os elementos, com mais de 95% da produção de gálio e 67% da produção de germânio. A decisão está a ser largamente entendida como um escalar da guerra comercial com os Estados Unidos e poderá gerar ainda mais dirupções a nível das cadeias de fornecimento mundiais."A China atingiu as restrições comerciais aos Estados Unidos onde dói", começou por explicar Peter Arkell, "chairman" da Global Mining Association of China, à Reuters. "O gálio e o germânio são metais limitados que são tão importantes para um conjunto de produtos tecnológicos e a China é o produtor dominante da maior parte destes metais", referiu também."É uma fantasia pensar que outro país pode substituir a China no curto ou mesmo no médio-prazo", realçou Arkell.Em 2022, os maiores importadores de produtos com gálio foram o Japão, a Alemanha e os Países Baixos, informou o site noticioso chinês Caixin. Já no germânio os maiores importadores foram o Japão, França, Alemanha e os Estados Unidos.Segundo fontes da mesma agência, o Ministério do Comércio chinês irá reunir-se esta quinta-feira com os maiores produtores destes metais para discutir as recentes restrições.A decisão da China acontece dias antes da secretária do Tesouro, Janet Yellen, visitar Pequim de quinta-feira a domingo. A visita é a segunda de um alto representante do Executivo norte-americano, depois do secretário de Estado Anthony Blinken ter estado de visita à capital chinesa.