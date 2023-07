Leia Também Pedro Sánchez antecipa eleições em Espanha para 23 de julho

A gigante italiana Enel desmentiu esta terça-feira as notícias que dão conta da sua intenção de vender a participação maioritária que empresa pública detém na energética espanhola Endesa, anunciou o grupo em comunicado enviado às redações. E frisou mesmo que não planeia "vender as suas ações na Endesa nem agora, nem no futuro".Em causa está a notícia avançada também esta terça-feira pelo El Cofidencial que dá conta da reunião entre o presidente da Repsol, Antonio Brufau, e o investidor e ex-chairman da Endesa até 2019, Borja Prado, com vista a alegadamente discutirem a compra da "total ou parcial" da Endesa pela Repsol.De acordo com o jornal espanhol, que cita fontes próximas do processo, os dois encontraram-se "há dias" para "analisar a possível operação de fusão de ambos os grupos" antes das próximas eleições legislativas em Espanha, que se realizarão a 23 de julho.Perante a notícia, o Grupo Enel publicou a sua posição oficial sobre a mesma: "A Enel rejeita os rumores sobre a venda da Endesa como totalmente infundados. A Enel não tem intenção de vender as suas ações na Endesa, nem agora, nem no futuro, já que a empresa é um ativo fundamental para a sua estratégia, e informa que não há qualquer discussão sobre o assunto".A elétrica italiana disse mesmo que "nunca houve uma reunião entre os executivos da Enel e da Repsol, nem com Borja Prado. Essas notícias falsas correm o risco de ter efeitos distorcidos na evolução do mercado de ações", rematou.