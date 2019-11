Os mercados em números

PSI-20 desce 0,51% para 5.155,41 pontos

Stoxx 600 cede 0,09% para 407,73 pontos

Nikkei valorizou 0,35% para 23.373,32 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 1,5 pontos base para 0,355%

Euro desvaloriza 0,01% para 1,1013 dólares

Petróleo em Londres ganha 0,02% para 63,66 dólares por barril

Bolsas europeias passam ao lado dos máximos de Wall Street

As bolsas europeias estão a negociar em terreno negativo, não conseguindo copiar o desempenho dos índices norte-americanos, que ontem atingiram novos máximos históricos. Na segunda-feira o sentimento em Wall Street foi impulsionado pelos desenvolvimentos positivos nas negociações entre os Estados Unidos e a China para um acordo comercial parcial e esta terça-feira há relatos de mais progressos.

Em comunicado após uma chamada telefónica esta terça-feira de manhã, o Ministério do Comércio chinês revelou que a China e os EUA "alcançaram consenso" em como resolver "assuntos importantes" e vão manter o contacto para ultrapassar os restantes obstáculos da "fase um" do acordo comercial.



"Há mais incentivos agora em ambos os lados para concluir o acordo comercial em comparação com a altura em que as negociações comerciais terminaram no início deste ano porque a economia chinesa desacelerou muito mais desde então e Trump tem à vista a campanha para a eleição de 2020", considera a analista do Pendal Group, Amy Xie Patrick, à Bloomberg.





O presidente chinês Xi Jinping assegurou na passada sexta-feira que Pequim quer chegar a um acordo comercial parcial (chamado de "fase um") com os Estados Unidos para resolver a disputa que se prolonga há vários meses. Por sua vez, o presidente norte-americano disse à Fox News que esse acordo comercial com a China estava "potencialmente muito próximo". Esta segunda-feira surgiram mais sinais animadores com a informação de que a China acedeu a reformular as regras de propriedade intelectual, uma das questões que tem dividido as duas maiores economias do mundo.