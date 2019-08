Além disso, a sessão tinha sido marcado pelo endurecer do discurso da China face aos EUA. As autoridades chinesas afirmaram que terão de aplicar as "retaliações necessárias" face ao anúncio norte-americano de mais tarifas a 1 de setembro, ainda que Donald Trump tenha adiado esta semana a aplicação dessas tarifas em alguns bens para 15 de dezembro."Nesta última sessão da semana, os investidores irão acompanhar os desenvolvimentos relativos ao conflito comercial entre os EUA e a China, bem como ao comportamento do mercado de dívida", antecipavam os analistas do BPI no diário de bolsa. Neste momento, o Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, sobe 0,71% para os 367,7 pontos. Contudo, o saldo semanal deverá ser negativo, o que significa que o índice acumulará três semanas consecutivas de quedas.Em Lisboa, a bolsa também segue em alta ao valorizar 0,73% para 4.752,86 pontos, após ter atingido mínimos de janeiro e apagado todos os ganhos registados em 2019 Ontem os juros associados às obrigações soberanas na Europa desceram para níveis nunca antes vistos. Os juros alemães tornaram-se ainda mais negativos, os juros italianos desceram vertiginosamente, os juros espanhóis a dez anos aproximaram-se de 0% e no mesmo caminho estiveram os juros portugueses a dez anos, que baixaram dos 0,1% pela primeira vez.Mais tarde, os juros japoneses também reagiram à corrida às obrigações com uma queda no prazo a dez anos para os -0,255%, atingindo um mínimo de dois anos. Na Nova Zelândia, os juros a dez anos negociaram abaixo dos 1% pela primeira vez, após na semana passada o banco central do país ter cortado os juros em 50 pontos base para os 1%.Só nesta semana o mundo ficou com mais um biliões de dólares de dívida com juros negativos. Ao todo são 16,7 biliões de dólares de dívida com juros negativos.Hoje os juros estão a subir ligeiramente. No caso de Portugal, os juros a dez anos estão a avançar 0,2 pontos base para os 0,067%.A divisa europeia está a cair pela quarta sessão consecutiva, caminhando para a sua pior semana desde o início de julho. Em causa estão os comentários de Olli Rehn , governador do Banco da Finlândia (que tem assento no comité de política monetária do BCE), sobre as próximas medidas de estímulo do Banco Central Europeu (BCE). Caso os juros desçam, o euro tenderá a desvalorizar.Esta semana o euro acumula uma desvalorização de 1% face ao dólar. Na sessão de hoje a queda é de 0,2% para os 1,1085 dólares. Face à libra, o euro também está a ceder, acumulando cinco sessões consecutivas de quedas, o maior ciclo de perdas desde janeiro.No arranque da sessão a cotação do barril está a recuperar mais de 1%, após fortes quedas nas últimas sessões. A manter esta subida, o petróleo caminho para a primeira subida semanal num mês, resistindo ao aumento dos stocks nos EUA e ao impacto da desaceleração económica na procura futura.Esta sexta-feira, 16 de agosto, será conhecido o o relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), o que deverá afetar a evolução do preço desta matéria-primeira. O petróleo tem tido altos e baixos com os investidores a digerirem as novidades da disputa comercial entre os EUA e a China, assim como os compromissos da OPEP, principalmente da Arábia Saudita, o seu maior produtor e exportador.Neste momento, o WTI, negociado em Nova Iorque, valoriza 1,29% para os 55,17 dólares ao passo que o Brent, negociado em Londres e que serve de referência para as importações portuguesas, avança 1,18% para os 58,92 dólares.O metal precioso mantém a sua ascensão enquanto ativo de refúgio. De acordo com a Bloomberg, os futuros do ouro estão a caminho da sexta semana de ganhos, o melhor ciclo em mais de três anos.O ouro está em máximos de seis anos ao beneficiar da incerteza relativa ao comércio internacional e ao crescimento mundial. O metal precioso tem sido também beneficiado pelas aquisições dos bancos centrais, que têm reforçado as suas reservas de ouro, e pelos ETFs baseados em ouro.Numa sessão em que as bolsas recuperam ligeiramente, o ouro está a cair 0,54% para os 1.515,08 dólares por onça.