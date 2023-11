09h31

Europa arranca mista. Monte dei Paschi cede após venda do Estado italiano

A Europa começou o dia de forma mista, numa altura em que o mercado aguarda pelas atas da Reserva Federal (Fed) norte-americana à procura de sinais sobre o futuro dos juros diretores nos EUA e enquanto digere as mais recentes declarações do governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey.

Também as notícias vindas da China, estão a marcar o sentimento.



O "benchmark" europeu Stoxx 600 negoceia na linha de água (0,04%) para 456,45 pontos. Entre os 20 setores que compõem o índice, retalho e recursos primários lideram os ganhos, enquanto a banca e o setor automóvel comandam as perdas.





Entre as principais praças europeias, Frankfurt ganha 0,21% e Madrid sobe 0,15%. Já Paris cai 0,2%, Milão cede 0,44%, Amesterdão desvaloriza 0,27% e Londres recua 0,29%. Por cá, a bolsa de Lisboa desliza 0,26%.





Destaque para as notícias positivas vindas da China, com os reguladores do país a elaborar uma lista de 50 entidades do setor imobiliário que podem receber financiamento.





Os investidores aguardam a divulgação das atas da Fed, referentes à última reunião do banco central, que manteve a taxa dos fundos federais inalterada entre 5,25% e 5,5%.





Ainda no campo da política monetária, no Reino Unido, o governador da autoridade monetária, Andrew Bailey foi "bastante claro", segundo as palavras do próprio, ao afirmar "que é muito cedo para falar de corte de juros" diretores.





O mercado está atento às ações do Monte dei Paschi di Siena, que caem 5,79%, depois de o Estado italiano ter vendido esta segunda-feira uma participação de 25% no banco por 920 milhões de euros.





A MorphoSys tomba 28,17%, após ter anunciado que os mais recentes testes sobre um medicamento geraram resultados mistos.





Já a Sonova soma 6,59%, depois de ter reportado resultados.