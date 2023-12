09h43

Europa pinta-se de verde antes de fechar melhor ano desde 2021

A Europa começou a última sessão de 2023 no verde, com o Stoxx 600 prestes a fechar o melhor ano desde 2021, numa altura em que reina a convicção no mercado de que 2024 será o ano de corte dos juros diretores, depois de um ciclo de aperto monetário.





O índice de referência do bloco valoriza 0,21% para 479,09 pontos, estando prestes a terminar o ano com um ganho de aproximadamente 13%.





Entre os 20 setores que compõem o "benchmark", as ações de media e artigos para o lar comandam os ganhos, enquanto apenas o setor do imobiliário negoceia no vermelho.





Entre as principais praças europeias, Frankfurt soma 0,22%, Paris sobe 0,43% e Londres arrecada 0,12%. Milão acumula 0,38%, estando a caminho de ser a praça entre as principais bolsas a registar o melhor ano, a subir cerca de 28% em 2023.





Amesterdão valoriza 0,42% e Madrid soma 0,20%. Por cá, a bolsa de Lisboa inverteu a tendência verificada nos primeiros minutos de negociação e segue a tendência das principais praças, ao somar 0,14%.





As ações da Rolls-Royce cedem 0,10%, ainda que estejam prestes a tornar-se a estrela do Stoxx 600 este ano, tendo mais que duplicado o seu valor em bolsa (219,10%).





Por outro lado, a Worldline ganha 0,13% esta sexta-feira, ainda que no acumulado do ano e até ao momento tenha registado o pior desempenho do "benchmark" europeu com um "trambolhão" de 56,76%.