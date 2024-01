Preço do petróleo a subir impulsionado por ondas de instabilidade no Mar Vermelho

China também "mexe" com crude

Os preços do petróleo subiram mais de 1% esta terça-feira, dia 2 de janeiro, alimentados pelos receios de disrupção no fornecimento, depois de um contratorpedeiro iraniano ter entrado, no domingo, no Mar Vermelho,por parte de rebeldes houthis do Iémen.Na primeira sessão de 2024, esta terça-feira, o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, para entrega em março, chegou a subir 1,8% cotando-se nos 78,43 dólares por barril, enquanto West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, com entrega para fevereiro, a aumentar 1,62% para 72,81 dólares por barril.Aliás, segundo a Bloomberg, o barril de Brent chegou mesmo a escalar 2,6% tocando os 79 dólares, antes de perder parte desse ganho. Pelas 14:45 (hora de Lisboa) os preços de ambos estavam, porém, relativamente estáveis, com oscilações ligeiras.A escalada do preço do "ouro negro" deve-se aoGigantes do transporte marítimo, como a dinamarquesa Maersk, suspenderam as viagens por aquela rota na sequência dos ataques de que foi alvo no no fim de semana, privilegiando percursos mais longos, com tudo o que implica, desde logo porque redirecionar os navios não só implica mais tempo, como sai mais caro.Aliás, aguarda-se uma decisão da Maersk sobre se retoma o tráfego pelo Canal do Suez, depois de ter suspendido o trânsito por dois dias no domingo.Em causa estão ataques das milícias houthis do Iémen, que têm como alvos navios que passem pelo Mar Vermelho para mostrar o seu apoio ao grupo islâmico Hamas, que luta em Gaza contra Israel.Cerca de 30% do comércio mundial de contentores passa pelo Canal do Suez que figura como uma importante rota particularmente para o transporte de crude e combustíveis da região do Golfo em direção ao Mediterrâneo, seja através do Canal do Suez, ou do oleoduto SUMED – que vai do mar Vermelho até ao Mediterrâneo, atravessando o Egito.O The Guardian refere que há, no entanto, uma segunda razão que pode estar a levar a uma subida dos preços do petróleo:a, que tem lugar em fevereiro, e num estímulo económico da segunda maior potência mundial, que é o maior importador de crude."Prevê-se que as tensões geopolíticas em curso alavanquem os preços", observou Priyanka Sachdeva, analista de mercado sénior da corretora Phillip Nova em Singapura, referindo-se ao Mar Vermelho. Em declarações reproduzidas pelo The Strait Times, de Singapura, a especialista assinala também que "".Segundo dados compilados pela Reuters junto de analistas, a 29 de dezembro, o barril de Brent do Mar do Norte devia cotar-se, em média, em 2024, nos 82,56 dólares por barril, ou seja, ligeiramente superior à média de 82,17 dólares de 2023, considerando que as tensões políticas irão permanecer, mas que procura seria limitada pelo fraco crescimento global.O petróleo arrancou o novo ano em terreno positivo, depois de ter encerrado 2023 com uma queda de mais de 10%.Os preços do petróleo foram penalizados por uma(OPEP+) aliada às perspetivas de menor procura. E, apesar de os cortes de produção por parte da OPEP+ e a guerra entre o grupo radical Hamas e Israel terem amparado a queda, mostraram-se insuficientes para um ganho anual.