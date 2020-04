Petróleo recua em Londres e Europa termina ciclo de ganhos com queda de quase 1%

07:25

Ásia na linha de água. Futuros da Europa e dos EUA seguem mistos

Os mercados asiáticos negociaram de forma mista, durante a madrugada em Portugal, com a temporada de resultados em curso a colocar um travão no ímpeto dos investidores.



O Topix do Japão ganhou 0,2%, com uma liquidez 25% menor face à média dos últimos seis meses, enquanto que os principais índices de Hong Kong e da China caíram 0,1%. Mais a Sudeste, na Austrália, a bolsa do país teve uma queda mais pronunciada (-0,8%), depois da confiança dos consumidores ter caído para níveis recordes nos país.



Na Europa, os futuros do Stoxx 50, índice que reúne as 50 maiores empresas do continente, segue a negociar na linha de água, sem assumir qualquer tendência, e os futuros do norte-americano S&P 500 perdem 0,4%.



Depois de o JPMorgan, Johnson & Johnson e Wells Fargp terem apresentado resultados abaixo do estimado na sessão de ontem, hoje é a vez do Goldman Sachs, Bank of America e do Citigroup divulgarem os números relativos aos primeiros três meses deste ano.



A nova temporada de resultados vai evidenciar o impacto económico que o coronavírus tem provocado, após o Fundo Monetário Internacional ter dito que a recessão "Grande 'Lockdown'" seria a pior em quase um século.