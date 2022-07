Europa no vermelho. Petróleo em baixa. Dólar a valorizar

07h41

Ásia encerra negativa, com tecnologias a pesar. Europa com olhos postos no vermelho

A Europa está a apontar para um início de sessão em terreno negativo, numa semana de rescaldo das subidas das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu em 50 pontos base. Esta semana o foco vai estar na Reserva Federal norte-americana que termina na quarta-feira um encontro de dois dias para decidir também o aumento das taxas de juro - analistas consultados pela Bloomberg apontam para 75 pontos base.



Na Ásia, a negociação desta segunda-feira foi no vermelho, interrompendo assim cinco dias de negociação positiva, com os investidores a medirem as consequências de uma nova subida das taxas diretoras por parte da Fed.



As tecnológicas chinesas registaram as maiores quedas, depois do conselho de estado chinês ter advogado por medidas que apoiem um desenvolvimento saudável da economia das plataformas "online".



Na Ásia, pela China o tecnológico Hang Seng caiu 0,7% e Xangai desvalorizou 0,5%. No Japão, o Nikkei e o Topix cederam 0,7% Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,5%. Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 perdem 0,61%.



"Esta é uma semana importante com a Fed a seguir com uma nova subida das taxas de juro e 30% das empresas do índice S&P 500 a divulgarem resultados esta semana - incluindo as 'big tech", indica Charu Chanana, da Saxo Capital Markets, à Bloomberg.



"Os investidores estão ser cautelosos e a fechar as suas posições antes deste conjunto de acontecimentos de risco", esclareceu ainda.



Esta segunda-feira os investidores vão estar ainda atentos a um relatório sobre o clima empresarial na Alemanha, um indicador da confiança na maior economia da Zona Euro.