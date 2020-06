Reagravamento da pandemia derruba bolsas. Juros de Portugal acima de Espanha

08:44

Reagravamento da pandemia derruba bolsas

As principais bolsas do velho continente começaram a semana a negociar em terreno negativo com o aumento do temor quanto a um descontrolo da pandemia, sobretudo no decurso do aumento de casos confirmados de covid-19 verificado na Alemanha, mas também na sequência dos desenvolvimentos em países como os Estados Unidos, a Austrália e até mesmo a China.





Assim, o índice de referência europeu Stoxx600 abriu a sessão desta segunda-feira, 22 de junho, a perder 0,99% para 361,85 pontos, com todos os setores em queda e as maiores perdas a serem registadas nos setores do turismo e da banca.





O lisboeta PSI-20 não escapou à tendência ao começar o dia a cair 1,04% para 4.415,07 pontos, em especial penalizados pelas quedas em torno de 1,5% do BCP e da Galp Energia.



A Bloomberg escreve que o sentimento dos mercados continua a ser determinado pelos desenvolvimentos relacionados com a pandemia, pelo que quaisquer sinais de recuo nos processos de desconfinamento em curso ao nível nacional repercurte-se negativamente na confiança dos investidores.