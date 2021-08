Bolsas sem tendência definida à espera das atas da Fed. Petróleo sobe e juros voltam a cair

07h26

Futuros da Europa em leve alta com Ásia a recuperar

Os futuros das bolsas europeias estão a negociar novamente em alta, depois de ontem terem conseguido dar a volta na reta final do dia, terminando em território positivo. Ainda assim, os riscos com o contágio da covid-19 continuam presentes, bem como o receio de que a pandemia afete a velocidade com que as economias recuperam.



Para já, os futuros do Stoxx 50, índice que reúne as 50 maiores empresas da Europa, está a valorizar 0,3%, em linha com o sentimento vivido na sessão asiática, durante a madrugada em Lisboa. Depois de dois dias em queda, os índices de Japão (0,7%), Coreia do Sul (0,8%), Hong Kong (0,8%) e China (0,6%) conseguiram recuperar.



O olho dos investidores está preso na divulgação das atas da última reunião da Reserva Federal dos EUA, que vai acontecer nesta quarta-feira, e que pode trazer algumas novidades quanto às expectativas do banco central em torno da retirada de estímulos monetários.



Mas agora, com o número de infetados com a variante Delta a aumentar na maior economia do mundo, o cenário de uma saída dos apoios pode ter sido ligeiramente alterado. Ainda assim, Eric Rosengren, líder da Fed de Boston e um dos membros "hawkish", contou ao Financial Times que iria suportar uma postura mais rígida do banco central neste campo a partir do outono.



O simpósio de Jackson Hole, encontro anual do banco central dos EUA, poderá ser um dos próximos catalisadores para os mercados, uma vez que é expectável que a Fed partilhe quando e como pensa cortar estes apoios extraordinários que criou para combater os efeitos da pandemia.