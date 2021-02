Bolsas na Europa em leve alta com apoio da tecnologia. "Super Mario" leva juros de Itália a novos mínimos

07h16

Futuros mistos após dados da inflação nos EUA. Ásia com menos liquidez

Os futuros das ações europeias e dos Estados Unidos estão a negociar sem tendência definida, depois de os dados referentes à inflação norte-americana terem desiludido os investidores, numa altura em que as bolsas da China, Coreia do Sul e Japão se encontram encerradas devido a feriados.



A poucos minutos da abertura de sessão na Europa, os futuros do índice Stoxx 50 - que reúne as 50 maiores cotadas do "velho continente" - segue praticamente inalterado, enquanto que os futuros do norte-americano S&P 500 ganham 0,1%.



Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática fez-se com menos liquidez do que é habitual devido ao fecho dos mercados na China, mas o índice de Hong Kong valorizou 0,5%.



O índice geral de preços no consumidor (IPC) subiu 0,3% nos Estados Unidos face ao mês anterior e 1,4% face ao mesmo mês do ano passado.



Apesar dos números moderados de janeiro, as pressões sobre os preços devem aumentar nos próximos meses, como reflexo das expectativas de que o Congresso aprovará outro grande pacote de ajudas e de uma aceleração na procura à medida que mais pessoas forem vacinadas contra o coronavírus.



A subida da inflação, nos EUA e outras economias, vai pressionar os bancos centrais a aliviar o forte pacote de estímulos monetários que têm implementado para contrariar os efeitos da pandemia na economia. Daí que a evolução em alta dos preços esteja a ser mal recebida nos mercados, apesar de para já a tendência ser benigna.



No lado sanitário, o número diário de novos casos com coronavírus nos EUA ficou-se abaixo dos 100.000 pelo terceiro dia consecutivo, pela primeira vez desde 2 de novembro.