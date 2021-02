BCP e Grupo EDP impulsionam PSI-20 na abertura

O PSI-20 abriu a 0,35% para 4.838,62 pontos, recuperando das quedas da véspera.

Nas bolsas europeias a abertura foi também em alta ligeira, numa altura em que os investidores estão focados nas expectativas para a inflação, que podem travar os estímulos monetários dos bancos centrais.

O dia de ontem foi de máximos em Wall Street, mas os índices norte-americanos perderam algum fôlego a meio da sessão, devido sobretudo aos receios de pressões inflacionistas decorrentes dos novos estímulos previstos na proposta de ajuda pandémica da Administração Biden, no valor de 1,9 biliões de dólares.

A taxa de inflação mensal dos EUA fixou-se em 0,3% contra 0,2% no mês anterior e taxa de inflação em ritmo anualizado foi de 1,4%, ficando assim igual ao mês anterior.

O presidente da Fed, Jerome Powell, falou entretanto e reiterou que são necessários mais estímulos à economia. "Deixem de recear que a inflação aumente", afirmou.

A subida da inflação, nos EUA e outras economias, vai pressionar os bancos centrais a aliviar o forte pacote de estímulos monetários que têm implementado para contrariar os efeitos da pandemia na economia. Daí que a evolução em alta dos preços esteja a ser mal recebida nos mercados, apesar de para já a tendência ser benigna.

A impulsionar o PSI-20 estão as ações do BCP e das cotadas do Grupo EDP, que recuperam das quedas sofridas ontem. O banco valoriza 0,9% para 0,1237 euros, depois de ter fechado a cair mais de 3% no dia em que o CaixaBank BPI ter reduzido a recomendação dos títulos de comprar para neutral.

A EDP valoriza 0,89% para 4,978 euros e a EDP Renováveis soma 0,9% para 22,35 euros. A EDP Renováveis, o braço para as energias limpas da EDP, vai instalar os seus primeiros projetos híbridos de energia solar e eólica em Espanha, disse ao Negócios fonte oficial da empresa.

Ainda a impulsionar o índice português as ações da Jerónimo Martins somam 0,23% para 12,90 euros e os títulos da Galp Energia avançam 0,23% para 8,86 euros.

As ações da REN descem 0,43% para 2,33 euros, depois da JB Capital Markets ter cortado a recomendação e o preço alvo da empresa liderada por Rodrigo Costa . A recomendação em relação à cotada desceu do patamar de "comprar" para "neutral". Já o preço alvo caiu dos anteriores 2,90 euros, atribuídos a 17 de novembro, para os 2,55 euros.