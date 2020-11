Bolsas em queda com euforia sobre vacina anti-covid a desvanecer. Petróleo sobe

07h02

Entusiasmo com vacina desvanece e futuros da Europa descem

Os futuros das ações europeias e norte-americanas voltam a negociar em queda na pré-abertura de sessão desta terça-feira, numa altura em que o entusiasmo vivido em torno da vacina anti-coronavírus se dissipa.



Por esta altura, os futuros do Stoxx 50 - índice que reúne as 50 maiores cotada da Europa - cai 0,6%, enquanto que os futuros do norte-americano S&P 500 perdem 0,5%.



Depois de um novo dia de euforia vivido ontem, com a Moderna a anunciar uma taxa de sucesso de 94,5% da sua vacina, os índices globais estão hoje a corrigir. A Europa foi a máximos desde fevereiro e, em Wall Street, o S&P 500 fechou num novo máximo histórico.



Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática oscilou entre ganhos e perdas com as boas prestações registadas no Japão (0,2%), mas quedas na China (-0,3%).



Ainda assim, os investidores continuam a focar-se em setores que beneficiam mais com o crescimento económico, como é o caso da banca ou das petrolíferas. Por oposição, os setores mais defensivos, e que mais têm beneficiado com a atual pandemia, como é o caso da tecnologia, sofrem as maiores quedas.



Nos Estados Unidos, a fabricante norte-americana de veículos elétricos Tesla anunciou ontem, depois do fecho de sessão, que vai passar a negociar no índice S&P 500 já na sessão de 21 de dezembro próximo. A notícia fez com que a empresa disparasse mais de 13% no "after hours".