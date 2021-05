Europa cai com aversão ao risco e advertência do BCE. Petróleo afunda mais de 3%

17h40

Europa cai com aversão ao risco e advertência do BCE

As bolsas europeias encerraram em baixa, penalizadas pela fuga ao risco, numa altura em que os receios crescentes em torno de um aumento da inflação continua a fazer cair as cotadas do setor tecnológico.

A contribuir para esta aversão ao risco, o que penaliza os mercados acionistas, está também a advertência do Banco Central Europeu acerca de uma "significativa exuberância" nos mercados.

O Stoxx 600 encerrou a perder 1,51% para 436,34 pontos, depois de ter chegado a estar a cair 2,4%.

O setor dos recursos básicos foi o que mais recuou, a afundar 4,1%, com os títulos das empresas mineiras a mergulharem, isto numa altura em que os futuros do minério de ferro reverteram os ganhos conseguidos no início da semana e em que a queda do cobre arrastou os restantes metais industriais.

Seguiu-se a energia entre os piores desempenhos, a cair 2,7%, numa sessão em que os preços do petróleo seguem no vermelho devido aos receios em torno da covid na Ásia e em torno de um aumento da inflação nos EUA – que intensifica a preocupação de uma potencial subida dos juros diretores por parte da Reserva Federal norte-americana.

Também o setor das viagens e lazer (-2,7%) esteve entre as piores performances.

Entre os principais índices da Europa Ocidental, o alemão Dax cedeu 1,8%, o francês CAC-40 recuou 1,4%, o italiano FTSEMIB desvalorizou 1,6% e o espanhol IBEX 35 caiu 1,2%, ao passo que o britânico FTSE 100 resvalou também 1,2%. Em Amesterdão, o AEX registou um decréscimo de 1,6%.

"Os benchmarks europeus prolongaram as suas perdas esta quarta-feira, à medida que as preocupações com a inflação e com as vagas de coronavírus na Ásia contrabalançam o otimismo do mercado em relação a uma recuperação", destaca Pierre Veyret, analista técnico da ActivTrades, na sua análise diária.



"As ações de setores como a energia e as viagens estão entre os com piores desempenhos, sendo que a maioria dos principais índices não conseguiu alcançar o seu principal nível de resistência esta semana, antes da divulgação das atas da última reunião da Fed, prevista para hoje. Este relatório é crucial para muitos investidores, que precisam de certezas sobre a vontade da Fed e de outros bancos centrais em continuar a sustentar o mercado no curto, médio prazo, pelo menos. Mais precisamente, os investidores continuam curiosos para saber como a Fed interpreta o efeito ‘transitório’ da alta dos preços, qual a sua leitura e que impacto terá nas perspetivas de curto prazo", acrescenta.



Segundo Veyret, "a consolidação continua na maioria dos índices da UE, com o Stoxx-50 a ser negociado dentro de um preocupante padrão que se caracteriza por uma volatilidade crescente dos preços e que geralmente indica uma reversão de tendência".