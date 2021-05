Inflação da Zona Euro sobe em abril para 1,6%

Leia Também Inflação na Zona Euro estabiliza em máximos de um ano

A taxa de inflação anual na Zona Euro subiu para 1,6% no mês de abril, de acordo com dados revelados esta quarta-feira pelo Eurostat , o gabinete de estatística da União Europeia. Em março, o mesmo indicador fixava-se nos 1,3%.Já na União Europeia, a taxa de inflação anual fixou-se nos 2% no mês de abril, contra a taxa de 1,7% registada em março.Na comparação com o mesmo período do ano passado, a taxa de inflação em abril está vários pontos percentuais acima: em abril de 2020, esta taxa fixou-se nos 0,3%.Já tendo em conta toda a União Europeia, a taxa de inflação fixou-se nos 2%, acima dos 1,7% verificados em março.As taxas de inflação anuais mais baixas foram registadas na Grécia (-1,1%), em Portugal (-0,1%) e em Malta (0,1%). Em sentido contrário, as maiores taxas foram registadas na Hungria (5,2%), Polónia (5,1%) e Luxemburgo (3,3%).Na comparação com o mês anterior, a a taxa de inflação caiu apenas em três Estados-membros, permaneceu inalterada em um país da UE e subiu em 23.O Eurostat indica que, no mês de abril, a maior contribuição para a subiu da taxa de inflação na Zona Euro veio da energia, com uma subida de 0,96 pontos percentuais, seguida pelos serviços (+0,37 p.p), alimentação, álcool e tabaco (+0,16 p.p) e bens industrias não-energéticos (+0,12 p.p).A taxa de inflação na Zona Euro tem registado valores positivos nos quatro primeiros meses de 2021, depois dos valores negativos verificados em novembro e dezembro (-0,3% em ambos os meses).