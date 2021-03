Investidores afastam receios com a inflação e bolsas recuperam pelo terceiro dia

08h59

Bolsas sobem pela terceira sessão

As bolsas europeias estão a negociar em alta pela terceira sessão consecutiva, com o mercado a recuperar das perdas registadas na semana passada, na sequência das fortes oscilações no mercado de obrigações.





Nesta altura, o índice de referência para a região, o Stoxx600, sobe 0,67% para 415,94 pontos, impulsionado sobretudo pelas cotadas do setor automóvel e pela banca.





Os investidores mostram-se assim mais focados na recuperação da pandemia da covid-19 e menos concentrados nos receios em torno da inflação que levaram a uma subida generalizada das taxas de juro e a descidas nos mercados acionistas.





Por cá, o PSI-20 contraria os ganhos com uma descida de 1,26% para 4.714,63 pontos, pressionado pelas cotadas do grupo EDP. A casa-mãe perde 3,12% para 4,622 euros e a EDP Renováveis afunda 8,32% para 17,18 euros, depois de ter sido anunciado que a empresa já completou a venda de ações a investidores institucionais, a 17 euros cada, no âmbito do aumento de capital de 1.500 milhões de euros que vai realizar.



No total foram vendidos 88,25 milhões de ações, que correspondem a 10% do capital.





Depois de finalizado este processo, a EDP baixa a sua posição na EDPR de 82,6% para 75%.