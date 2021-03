Europa encolhe-se de olhos postos em leilões de dívida nos Estados Unidos

07h18

Bolsas hesitantes com juros do Tesouro a recuar e leilões a caminho

As bolsas asiáticas dividiram-se entre o verde e o vermelho, tendo algumas ficado no limbo, a mesma linha onde se posicionam os futuros dos Estados Unidos e da Europa. Os juros do Tesouro ajudam ao clima de "indecisão", dado que registam um recuo mas os leilões desta semana têm potencial de os impulsionar.



Do lado das perdas posicionou-se o japonês Topix, com uma quebra de 0,8%, simétrica à do chinês CSI 300, que acabou a ganhar nesta mesma medida. A somar também esteve o australiano S&P/ASX 200. Já o sul coreano Kospi e o Hang Seng de Hong Kong terminaram pouco alterados. Na Europa, os futuros do EuroStoxx 50 apontam quebras de 0,3% e, nos Estados Unidos, o S&P500 segue pouco alterado.



Os Estados Unidos vão emitir obrigações a dois, cinco e sete anos. Esta enchente de leilões assusta na medida em que pode levar a novos aumentos nas taxas de juro do Tesouro. Esta segunda-feira, a yield da dívida a 10 anos retornou aos 1,68%, depois de ter tocado o nível mais alto em 14 meses.



Ainda esta segunda-feira, os bancos centrais vão estar em foco, a propósito da BIS Innovation Summit. O presidente da Fed, Jerome Powell, vai discursar ao lado do responsável do Bundesbank, Jens Weidmann, sobre a era digital. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, também participa no evento.