Bolsas na Europa sem tendência definida. Covid-19 e regulação na China afetam sessão asiática

há 11 min. 08h31

Europa na linha de água com resultados a agitarem sentimento dos investidores

As ações europeias estão a negociar na linha de água no início de sessão desta terça-feira, com os investidores a prepararem-se para mais uma fornada de resultados empresariais, neste que será um dos dias mais agitados nesse aspeto.



O Stoxx 600, índice que reúne as 600 maiores empresas da Europa, está parado nos 0% a negociar nos 440,14 pontos.



As ações do setor de energia receberam um impulso com a subida dos preços do petróleo e com os resultados da petrolífera britânica BP, que está a valorizar 2,8% após registar lucros acima do previsto e de anunciar um plano de recompra de ações próprias.



As ações do setor do turismo também estão a ter um desempenho superior, à medida que a recuperação económica se vai desenhando.



O banco UBS está a derrapar 4% depois de divulgar um impacto de 774 milhões de dólares com o colapso do "family office" Archegos.



Apesar de um início forte para a temporada de lucros, as ações da região só têm recuperado de forma gradual, depois de terem recuando de forma mais brusca no início do mês, após novos máximos históricos.