Bolsas voltam a tremer com pessimismo de Powell. Stoxx600 recua para mínimos de junho

há 23 min. 09h11

Europa tropeça para mínimo de junho

As principais bolsas europeias alinham-se em terreno negativo, depois de duas sessões de recuperação. O tropeção, depois de um abanão presente no discurso do presidente da Fed, atira a referência europeia para mínimos de três meses.





O índice que agrega as 600 maiores cotadas, o Stoxx600, cai pesadamente depois de ter respirado no verde durante as duas últimas sessões. Este índice desvaloriza 1,11% para os 355,53 pontos, tendo mesmo tocado um mínimo de 25 de junho.





Londres e Amesterdão perdem mais de 1%, uma fasquia e que é roçada por Lisboa, enquanto Madrid, Frankfurt e Paris também descem mais de 0,5%.





O sentimento negativo inunda as bolsas um pouco por todo o mundo depois de o presidente da Fed, Jerome Powell, ter vindo relembrar a fragilidade da economia. Powell defendeu que são necessários mais estímulos orçamentais para combater os efeitos da pandemia, e vai voltar a discursar hoje perante o Senado norte-americano.





O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, e outros responsáveis da Fed disseram na quarta-feira que a economia precisa de mais despesa pública para evitar uma recuperação desequilibrada e lenta da pandemia do coronavírus. Powell disse que a recuperação seria mais rápida "se o apoio surgir tanto do Congresso como da Fed", no segundo dia de testemunho no Capitólio. "O poder da política orçamental é mesmo inigualável."

O presidente do banco regional da Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, disse aos jornalistas que a sua projeção de que a taxa de desemprego vai recuar abaixo de 6% até ao final do próximo ano partia do pressuposto que existiria cerca de 1 bilião de dólares de ajuda orçamental adicional. "Se isso não acontecer, acho que vai ser muito mais difícil, e muito menos provável que façamos esse progresso", disse.