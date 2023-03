há 24 min. 09h00

OPEP pressiona petróleo. Descida das temperaturas e greves em França impulsionam gás

O petróleo dá continuidade às perdas da última sessão, quer no mercado londrino quer na negociação nova-iorquina. Além da intervenção "hawkish" do presidente da Fed, Jerome Powell, no senado norte-americano, o ouro negro está a ser pressionado pela visão pessimista do secretário-geral da OPEP, Haitham-Ghais.

O desequilíbrio entre procura e oferta parece começar a inverter-se para o lado dos compradores. Haitham-Ghais alertou, citado pela Bloomberg, que a desaceleração do consumo de petróleo por parte dos EUA e Europa é uma preocupação para o mercado, apesar de a Ásia estar a registar um crescimento "fenomenal" da procura.





Também o Citigroup já avisou que a procura continua em baixo, face à dimensão da oferta.



O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – cai 0,59% para 77,12 dólares por barril. Já o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – desvaloriza 0,44% para 82,92 dólares por barril.

No mercado do gás, as greves em França e as previsões sobre a continuação das temperaturas frias na Europa estão a impulsionar os preços. A matéria-prima negociada em Amesterdão (TTF) – referência para o mercado europeu – ganha 2,3% para 44,37 euros por megawatt-hora.

Quatro terminais de gás natural liquefeito estão paralisados por greves em França, de acordo com um sindicato local. Três destas infraestruturas podem manter-se bloqueadas até à próxima assembleia de sindicalistas marcada para 14 de março, segundo a operadora de gás Elengy.