EUA preparam-se para enviar mísseis de longo alcance para a Ucrânia

há 26 min. 07h48

Europa à procura de tendência. Ásia fecha no verde

Os futuros sobre os principais índices europeus estão à procura de tendência depois de esta quinta-feira as bolsas europeias terem fechado no verde.

Na Ásia, a sessão encerrou no verde à boleia das tecnológicas. No Japão o Nikkei subiu 0,66% e o Topix cresceu 0,52%.



Na China, em Hong Kong, o tecnológico Hang Seng valorizou 1,98% enquanto Xangai terminou na linha de água (0,05%). Na Coreia do Sul, o Kospi cresceu 0,93%.