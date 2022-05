Sem acesso a reservas nos EUA, Kremlin tem de pagar hoje 100 milhões de dólares em juros

A Rússia pode estar a caminho do primeiro incumprimento relativo à dívida externa desde a revolução "Bolchevique" em 1917. Moscovo tem de pagar esta sexta-feira cerca de 100 milhões de dólares em juros adstritos a duas linhas de obrigações. Caso não pague, goza ainda de um período de moratória de 30 dias.

Esta sexta-feira os credores internacionais da Rússia esperam receber 71,2 milhões de dólares em juros de uma linha de obrigações que matura em 2026 e mais 28,5 milhões de dólares de juro de uma dívida cuja maturidade termina dentro de 14 anos.





Leia Também Rússia quer pagar dívida em rublos após fim da exceção para aceder a dólares

Até agora a Rússia tem conseguido pagar o que devia aos investidores de dívida denominada em moeda estrangeira. No entanto, o fim de uma licença especial concedida pelos EUA limita essa capacidade.

Até ao início desta semana, apesar das sanções, a Rússia tinha uma licença especial do Tesouro norte-americano para aceder às reservas em dólares nos EUA para pagar o que devia aos subscritores de dívida russa denominada em dólares, no entanto esta semana e em linha com o esperado, a secretária de Estado do Tesouro, Janet Yellen anunciou que esta licença não seria renovada, o que pode limitar a capacidade de pagamento de dívida externa de Moscovo.

Leia Também EUA acabam com exceção que permitia à Rússia pagar dívida em dólares

Do lado russo, o ministro das Finanças de Putin, Anton Siluanov, já declarou que não tenciona pedir qualquer suspensão de reembolsos. "Pagaremos em rublos aos investidores estrangeiros se nos encerrarem a infraestrutura ocidental" para o fazer em dólares, avisou há uma semana o Governante.

Leia Também Rússia finta "default". Credores recebem pagamentos em dólares

Até agora, o Kremlin conseguiu evitar um incumprimento de pagamentos depois de em finais de abril ter conseguido pagar à última hora os juros de duas linhas de Eurobonds com vencimento em 2022 e 2024 no valor de 649,2 milhões de dólares, depois de ter recorrido às suas reservas em dólares.

A 1 de fevereiro, a dívida pública externa da Rússia totalizava 59.500 milhões de dólares, incluindo 38.970 milhões de dólares em empréstimos obrigacionistas externos. No total, a Rússia tem, atualmente, 15 empréstimos obrigacionistas a decorrer com vencimentos entre 2022 e 2047.