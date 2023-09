há 33 min. 07h59

Europa aponta novamente para o vermelho. Ásia tem terceiro dia de perdas

Depois do índice de referência europeu ter encerrado esta quarta-feira no vermelho pelo sexto dia consecutivo, os futuros apontam para uma abertura novamente negativa. A influenciar a negociação estará a possibilidade de que os bancos centrais possam manter as taxas de juro elevadas durante mais tempo do que era esperado, devido à persistente inflação, ainda acima da meta de 2%.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 recuam 0,3%.



Esta quarta-feira foi publicado o Livro Bege da Fed - que é divulgado duas semanas antes de os responsáveis da Fed tomarem nova decisão quanto à política monetária do país - que deu conta de um abrandamento dos números do mercado de trabalho entre julho e agosto e que muitas empresas estimam que o crescimento salarial desacelere acentuadamente a curto prazo.



No entanto, estas boas notícias foram ofuscadas pelos mais recentes indicadores económicos dos EUA apontarem para uma economia resiliente.



Na Ásia, as praças pintaram-se também de vermelho, numa sessão em que o dólar valorizou e as empresas do setor imobiliário registaram uma forte correção, depois dos ganhos registados na terça-feira.



Já a tecnologia foi o setor que teve a pior prestação, penalizado pela possibilidade de juros mais altos nos Estados Unidos durante mais tempo.



Os investidores estiveram também a avaliar dados sobre as exportações na China, cuja queda foi menor em agosto, sinalizando que o pior pode já ter passado para a segunda maior economia mundial. Ainda assim, é necessário voltar a ganhar a confiança do mercado, dado que muitos fundos de investimento inverterem as perspetivas para a economia chinesa que tinham divulgado no período pós-covid.



Pela China, Xangai perdeu 0,9%, no Japão, o Topix e o Nikkei deslizaram 0,1%. Na Coreia do Sul, o Kospi recuou 0,7%. Em Hong Kong, o Hang Seng caiu 1,18%.