Número de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA em mínimos de fevereiro

O número de pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos atingiu na semana terminada a 2 de setembro o valor mais baixo desde fevereiro, registando uma descida de 13 mil pedidos para se cifrar em 216 mil, indicam dados do Departamento do Trabalho norte-americano, divulgado esta quinta-feira.Os economistas consultados pelo Wall Street Journal estimavam uma subida de dois mil pedidos para 230 mil.Já os pedidos continuados, um indicador que permite medir o número de pessoas que recebem atualmente subsídio de desemprego, desceu para 1,68 milhões na semana terminada a 26 de agosto, o valor mais baixo desde julho.Um outro relatório do mesmo departamento mostrou ainda que a produtividade em empresas não agrícolas subiu 3,5% em termos anuais no segundo trimestre do ano e que os custos laborais aumentaram no mesmo período em 2,2%.Os responsáveis da Reserva Federal dos EUA têm vindo a colocar grande importância nos indicadores económicos para determinar se será necessária uma nova subida das taxas de juro diretoras em setembro. O banco central tem vindo a atribuir a atual robustez do mercado de trabalho aos preços historicamente elevados.