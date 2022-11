Bancos centrais dominam sentimento nos mercados. Fed dá força ao dólar. BCE põe Europa a verde

07h54

Petróleo cede. Preços do gás recuam 9%

O preço do petróleo segue a desvalorizar, numa altura em que as preocupações dos investidores estão novamente centradas nas previsões de uma menor procura pelo "ouro negro".



O West Texas Intermediate - referência para os Estados Unidos - recua 1% para os 84,73 dólares por barril, enquanto, em Londres, o Brent do Mar do Norte cai 0,72% para os 92,19 euros por barril.



As notícias mais recentes não têm sido favoráveis ao petróleo, com a China, principal importador mundial de crude, a ver um aumento de casos covid-19 apesar dos esforços para erradicar a doença, e a JPMorgan Chase a prever que os Estados Unidos entrem numa "leve recessão" no próximo ano, devido à subida das taxas de juro.



Já os preços do gás natural voltaram a cair, pressionados pelas previsões meteorológicas que indicam temperaturas acima do habitual nos próximos dias. O tempo mais quente adia a necessidade de aquecimento em vários países, reduzindo assim a procura pela matéria-prima.



Os futuros do gás negociado em Amesterdão - referência para a Europa - cedem 9,1% para os 103,50 euros megawatt-hora.



As reservas de gás na Europa estão praticamente cheias, o que deverá ser suficiente para superar o inverno, mas o mercado continua a negociar ao sabor das temperaturas, oscilando entre ganhos e perdas consoante as previsões.