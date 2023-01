Taxas Euribor a 3 e 6 meses sobem para novos máximos de 14 anos e caem a 12 meses

07h43

Europa inclinada para um arranque de sessão no verde. Ásia fecha mista

A negociação de futuros aponta para que a Europa arranque a sessão em terreno positivo, ampliando os ganhos desta quinta-feira, quando terminou o dia em máximos de abril do ano passado.

O Euro Stoxx 50 negoceia na linha d'água, mais inclinado para terreno positivo (0,02%), após ter chegado a subir 0,27%.

Os investidores continuam a digerir o recuo da inflação nos EUA para 6,5% em dezembro, divulgado esta ontem. A sessão servirá ainda para os investidores reagirem às mais recentes declarações de um membro da Reserva Federal norte-americana (Fed).

O presidente da Fed de Filadélfia, Ed Harker, defendeu num discurso esta quinta-feira que o banco central poderá abrandar o ritmo da subida dos juros diretores para apenas 25 pontos base nas próximas reuniões, já que o pico da inflação parece ter passado.

Na Ásia, as atenções viraram-se para a Coreia do Sul, onde o Kospi cresceu 0,89%, depois de o banco central do país ter aumentado as taxas de juro diretoras em 25 pontos base para 3,5%, renovando máximos de dezembro de 2008. A autoridade monetária antecipou ainda um recuo do PIB no último trimestre do ano passado.

Por sua vez, na China, Xangai subiu 0,89%, enquanto Hong Kong somou 0,97%. Por fim, pelo Japão, o Topix caiu 0,27% e o Nikkei derrapou 1,25%.



O mercado japonês teme que as exportações do país tenham recuado devido à subida do iene. A Fast Retailing foi a protagonista da sessão em Tóquido, tendo tombado mais de 7%, depois de os resultados terem falhado as estimativas.