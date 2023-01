Inflação dos EUA recua para 6,5% em dezembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A inflação nos EUA caiu para 6,5% em dezembro em termos homólogos, uma queda de 0,6 pontos percentuais face a novembro, segundo os dados divulgados esta quinta-feira.Em cadeia, o índice de preços no consumidor recuou 0,1% face ao mês anterior, a maior queda desde abril de 2020.Em termos homólogos foi a subida menos expressiva desde outubro de 2021, tendo ficado em linha com as expectativas dos economistas.

Olhando para os preços dos combustíveis estes recuaram 1,5% em cadeia.



Os transportes e habitação foram os que mais puxaram pelo índice de preços no consumidor, tendo avançado 14,6% e 7,5% respetivamente, face a novembro.

A inflação subjacente, que exclui energia e alimentos não processados, recuou 0,3 pontos, para 5,7%.(Notícia atualizada à 13:57).