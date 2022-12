Europa abre pintada de vermelho. Ouro avança e dólar cede após decisão do Banco do Japão

07h44

Europa aponta para o vermelho. Ásia fecha com perdas

A Europa aponta para um arranque de sessão em terreno negativo, com os futuros do Euro Stoxx 50 a cederem 0,9%.



Na Ásia, a sessão fechou no vemelho, um dia após os investidores terem recuperado o otimismo perante o compromisso da China de impulsionar a economia do país em 2023. A pressionar os índices asiáticos esta terça-feira está a decisão do Banco do Japão que, apesar de ter mantido as taxas de juro de referência inalteradas, alargou o intervalo de negociação dos rendimentos dos títulos a dez anos.





Pela China, Xangai deslizou 1,07% e em Hong Kong o Hang Seng caiu 1,68%. No Japão, o Topix perdeu 1,54% enquanto o "benchmark" do país, Nikkei, caiu 2,46%.Pela Coreia do Sul, o Kospi derrapou 0,80%.

A decisão da autoridade monetária do Japão junta-se ao tom "hawkish", ou seja, mais duro, de outros bancos centrais. Tanto a Reserva Federal norte-americana como o Banco Central Europeu anunciaram na passada semana uma nova subida das taxas de juro e sinalizaram que este aumento não ficará por aqui.