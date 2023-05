Ouro desvaloriza pressionado por dólar mais forte. Petróleo cede

08h01

Petróleo desvaloriza com dólar mais forte. Preços do gás cedem

Os preços do petróleo seguem a desvalorizar, numa altura em que um dólar mais forte está a tornar as matérias-primas cotadas na moeda norte-americana menos atrativa. Uma maior aversão ao risco na Ásia também se sobrepôs aos progressos no acordo sobre o tecto da dívida dos Estados Unidos.



O West Texas Intermediate (WTI), referência para os Estados Unidos, perde 0,34% para 72,42 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações europeias, recua 0,57% para 76,63 dólares por barril.



O crude desvalorizou cerca de 11% desde o início do ano, pressionado por uma procura menos robusta do que o esperado por parte da China - maior importador mundial de petróleo. Após anos de restrições devido à covid-19, as previsões iniciais apontavam para uma retoma mais robusta.



Os investidores estão agora de olhos postos na próxima reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP+), que decorre a 3 e 4 de junho, de forma a perceber se haverá mais cortes em vista. Isto depois de em maio a organização ter anunciado uma redução da produção em mais de um milhão de barris por dia.



No mercado do gás natural, a matéria-prima negociada em Amesterdão, o TTF, recua 1,41% para 24,22 euros por megawatt-hora.