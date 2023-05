Pedro Sánchez antecipa eleições em Espanha para 23 de julho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





"Como primeiro-ministro e secretário-geral do PSOE assumo os resultados e vou submeter o resultado democrático à vontade popular". "É necessária uma clarificação dos espanhóis das políticas que é necessário fazer e que forças têm de levar a cabo essas políticas", defendeu.





Leia Também PP vence eleições municipais em Espanha com maioria absoluta em Madrid "Só há um método infalível para tirar estas dúvidas: a democracia. Creio que o melhor é que os espanhóis tomem a palavra para decidir o rumo do país", acrescentou.

Pedro Sánchez convoca elecciones generales para el 23 de julio: "He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer" pic.twitter.com/8ZBEYRO62c — EL MUNDO (@elmundoes) May 29, 2023





Pedro Sanchéz decidiu esta segunda-feira pedir a dissolução do parlamento e convocar eleições antecipadas para 23 de julho, após a derrota do PSOE nas eleições regionais e municipais de domingo."A convocatória formal das eleições será publicada amanhã no Boletim Oficial do Estado (BOE)", declarou, citado pelo El Mundo

"Acabo de ter uma reunião com sua majestade o rei, na qual convoquei ao chefe de Estado a decisão de convocar um Conselho de Ministros esta mesma tarde para dissolver as cortes e convocar eleições gerais", disse Sánchez. "É necessária uma clarificação dos espanhóis das políticas que é necessário fazer e que forças têm de levar a cabo essas políticas. O melhor é que os espanhóis tomem a palavra para definir o rumo político do país", defendeu.

O líder do PSOE e primeiro-ministro, Pedro Sánchez, não falou ontem à imprensa. A porta-voz do partido e ministra da Educação, Pilar Alegria, fez uma breve declaração aos jornalistas onde reconheceu a derrota: "Este é um mau resultado e não é aquilo que esperávamos. Não vamos esconder que pensávamos forjar uma maioria de progresso graças à mobilização do eleitorado progressista, o que não aconteceu. O PSOE assume que deve fazer melhor e esforçar-se mais nas próximas eleições. Temos de refletir sobre os próximos meses".

No domingo, o Partido Popular foi a força política mais votada nas eleições municipais, tendo conseguido uma maioria absoluta em Madrid e conquistado Sevilha e Valência à esquerda. Globalmente, o PP foi o partido mais votado com 31,5% dos votos, seguido pelo PSOE com 28,2%.Notícia atualizada às 10:59